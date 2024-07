Jesienią w naszych szafach będą rządzić nonszalanckie kroje i graficzne printy. Przewidział to Maciej Zień, który zaprojektował serię nadruków na jedwabne bluzki i tuniki.



"To trend, który pojawił się już w mojej poprzedniej kolekcji i będzie kontynuowany. Tym razem inspiracją do powstania printów był kalejdoskop i jego niezwykła optyka. Zabawę symetrią przełamałem elementami mandali i zjawisk przyrody, które miałem okazję zaobserwować podczas mojej podróży do Indii. Feeria barw znakomicie ożywia sezon jesienny" - zdradza designer.



Nic więc dziwnego, że ulubienica mediów ostatnich kilku tygodni wybrała na wieczorną imprezę właśnie ten projekt. Natalia Siwiec na pokaz Macieja Zienia podczas Sunrise Fashion Festival założyła jedwabną tunikę jego projektu z kolekcji Kaleidoscope. Sukienka ta to koszt ok. 960 złotych. Uważamy, że warto!