Natalia Siwiec cały czas nie zwalnia tempa swojej pracy. Ostatnio modelka zmieniła menadżera, a co za tym idzie już niedługo zobaczymy ją w wielu nowych projektach. Zobacz: Siwiec ma nowego menadżera. Co dalej z jej karierą?

Reklama

Siwiec dość często angażowana jest do występu w teledyskach. W ciągu ostatnich miesięcy wystąpiła w teledyskach duetu Red & Spinache czy 30 Seconds To Mars. Kilka dni temu Natalia pojawiła się na planie kolejnej produkcji. Tym razem piękną modelkę do współpracy namówił Robert M.

Natalia pojawi się w jego klipie do singla "Famous". Polski DJ nad produkcją utworu współpracował z samym Akonem. W sieci pojawiły się fotki z planu. Widzimy na nich jak Siwiec wypadła przed kamerą oraz w towarzystwie Robert M.

Premiera teledysku zapowiedziana jest na 30 września. Jesteśmy bardzo ciekawi efektów końcowych.

Zobacz: Siwiec w krótkich szortach wróciła na Stadion Narodowy [FOTO]

Zobacz także

Reklama

Natalia Siwiec na planie serialu "To nie koniec świata":