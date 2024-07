1 z 9

Jeszcze w wakacje Natalia Siwiec zapowiadała, że jesienią czeka ją kilka dużych projektów. Modelka słowa dotrzymała i od początku września realizuje krok po kroku kolejne zlecenia. Ostatnio wystąpiła w teledysku popularnego DJ-a i producenta. Przypomnijmy: Seksowna Siwiec na planie klipu popularnego polskiego artysty

Teraz zaś poinformowano, że Natalia została zaangażowana do kampanii reklamowej ekskluzywnej marki kosmetycznej NewVitaLash, a konkretniej tuszu do rzęs NewVitaMascara. Twórcom reklamy zależało najwyraźniej, aby nikt nie przeszedł obok niej obojętnie, więc na zdjęciach promocyjnych widzimy Natalię kompletnie nago, ale za to w dość oszczędnym makijażu. Trzeba przyznać, że modelka wygląda na fotkach obłędnie i z pewnością zachęci do zakupu niejedną osobę.

Podoba Wam się Siwiec w takiej odsłonie?

