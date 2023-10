Doda promuje swój nowy program "Doda. Dream Show" na ramówce Polsatu. To wielki dzień dla wokalistki. Wraz z prezentacją reality show ruszyła również sprzedaż biletów na pierwsze dwa koncerty w Warszawie. Jak już nie raz podkreślała Doda "Dream Show" to spełnienie jej marzeń i jest wdzięczna, że może je szykować we współpracy z telewizją Polsat. Zobaczcie, jak prezentowała się Doda podczas jesiennej ramówki Polsatu.

Doda na jesiennej ramówce Polsatu 2023

Doda na dobre wróciła do telewizji. Po sukcesie "Doda. 12 kroków do miłości" i furorze, jaką zrobiła w "Love Island", gościnne wcielając się w prowadzącą, nowy program to była tylko kwestia czasu. Tym razem wokalistka mogła się jednak skupić na tym, co naprawdę wypełniło jej życie na przestrzeni ostatnich dwóch dekad, czyli muzyce i tworzeniu show na scenie. "Doda. Dream Show" będzie zwieńczeniem wielotygodniowej pracy Dody, artystów i rzemieślników dopracowujących każdy szczegół scenografii i choreografii, które widzowie będą mogli podziwiać już jesienią zarówno na antenie Polsatu jak i na koncertach. Przygotowania nie były łatwe, a Doda wylała nie jedną łzę. Trudno się dziwić, podczas tego przedsięwzięcia nie ma miejsca na półśrodki. Tuż przed ramówką Polsatu Doda wyznała, że przeżywa trudne chwile. Nawiązała do plotek, które pojawiają się w mediach na temat statusu jej związku z Dariuszem Pachutem i poprosiła o uszanowanie jej pracy i nie dopytywanie o życie prywatne.

Doda przez lata w show-biznesie i bezlitosne zainteresowanie jej rozterkami sercowymi nauczyła się grubą nicią oddzielać życie prywatne o zawodowego. Chociaż nie jest łatwo, dzisiaj postanowiła, że nic nie zakłóci jej radości z konferencji inaugurującej m. in. jej "Doda. Dream Show". Zobaczcie, jak prezentowała się na wydarzeniu.

Pawel Wodzynski/East News

Nie przesadzimy, gdy napiszemy, że Doda promowała "Doda. Dream show" całą sobą. Wokalistka podczas jesiennej ramówki Polsatu wystąpiła w kombinezonie i dopasowanej chuście na włosy z logo "Dream Show", czyli transy koncertowej, która jest spełnieniem jej marzeń. Kombinezon tylko podkreślił jej sylwetkę. Zobaczcie nowe zdjęcia wokalistki.

Pawel Wodzynski/East News

Szczegóły "Aquaria Tour" Dody

W trakcie ramówki Polsatu, gdzie prezentowane są szczegóły "Doda. Dream Show", Doda opublikowała pierwsze szczegóły dotyczące nadchodzącej trasy koncertowej:

Już dziś rusza sprzedaż biletów na AQUARIA TOUR???? Link w bio! Po 3 latach wracam z trasą koncertową moich marzeń???? Robimy coś czego jeszcze w Polsce nie było, tylko wariaci są coś warci????

Na oficjalnej stronie ebiletu na temat "Doda. Dream Show" czytamy:

90-minutowe widowisko będzie składało się ze wszystkich utworów zamieszczonych na płycie "Aquaria" z 2022 roku oraz jej reedycji. Show wyreżyseruje Michał Pańszczyk. "Aquaria Tour" to wielki powrót Dody z nową energią i siłą po trzech latach przerwy. To także zwieńczenie wielomiesięcznej pracy, którą fani artystki mieli możliwość śledzić w programie reality Polsatu - "Doda. Dream Show".

"Aquaria Tour" wystartuje 7 i 8 października 2023. Koncerty odbędą się w kompleksie Studyjnym Cyfrowego Polsatu, Hala 2400 przy Łubinowej 4 A w Warszawie. Przewidziane są trzy rodzaje biletów:

Bilet standard: - bilet uprawniający do wstępu na imprezę - wejście na teren imprezy wejściem od ul. UTRATA

Bilet VIP: bilet uprawniający do wstępu na imprezę, pamiątkowy identyfikator, pamiątkowa koszulka.

Bilet SVIP: bilet uprawniający do wstępu na imprezę, meet&greet z Dodą, płyta CD, pamiątkowy identyfikator, pamiątkowa koszulka - czytamy na stronie ebiletu.pl.

Pawel Wodzynski/East News