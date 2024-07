Natalia Siwiec ofiarą oszustki w sieci?! Modelka na swoim Instagramie ostrzega fanki przed blogerką, która za pomocą sieci sprzeda markowe ubrania, powołując się na to, że Siwiec jest jej klientką, co oczywiście nie jest zgodne z prawdą!

Natalia uwielbia markowe i drogie ubrania, a więc jest wiarygodną klientką wszelkich sklepów internetowych. Postanowiła wykorzystać to jedna z blogerek, która na swojej stronie oferuje markowe ubrania w atrakcyjnej cenie, tłumacząc się, że ma dojścia do końcówek serii. Powołuje się na Natalię, która miałaby być jej klientką:

W ostatnich dniach dostałam dużo wiadomości od dziewczyn, które zostały oszukane przez dziewczynę ,która prowadzi bloga www.iwinska.com. Dziewczyna sprzedaje przez instagram ubrania/torebki/buty ,które mają być oryginalne (kłamie ,że ma dojścia do końcówek serii ????) ,po czym przychodzą tanie podróbki lub w ogóle nie są dostarczane (pieniędzy żąda przed wysyłką). Podpiera się przy tym moim nazwiskiem, wysyła fałszywe print screeny, które mają świadczyć o tym ,iż nabywam u niej dużo rzeczy co wpływa na Wasze zaufanie ????(nie przyglądacie się im,nie weryfikujecie ,a później screeny są usuwane z konwersacji - tak wiem to dziwne i nowe ,ale można na IG wykasować zdjęcie ,które się do kogoś wysłało i znika ono automatycznie także u odbiorcy).- pisze Natalia