To Natalia Siwiec! Modelka pokazała, jak wyglądała dawniej na zdjęciu sprzed kilkunastu lat. Domyślacie się, która to z dziewczynek? Modelka pochwaliła się tym zdjęciem na swoim profilu na Instagramie.

Modelka i celebrytka zwykle zachwyca swoim perfekcyjnym wyglądem. Staranny makijaż, zadbana fryzura oraz dobre ubrania to niemal jej znaki rozpoznawcze. Ostatnio kolejnym stały się firmowe, drogie torebki Natalii Siwiec. Modelka zawsze przykuwa uwagę! Jednak na tym zdjęciu sprzed niemal dwudziestu lat modelka jest ledwo rozpoznawalna! W gronie swoich ówczesnych rówieśniczek nie wyróżnia się niczym szczególnym. Dopiero po chwili przyglądania się zdjęciu, zdradza ją piękny uśmiech, którym Natalia może pochwalić się do dziś! Zobaczcie, jak modelka wyglądała w wieku 13 lat! To ta druga dziewczyna od prawej. Poznalibyście ją?

Zobacz też: Natalia Siwiec żałuje powiększenia ust? "Kiedyś byłam taka ładna". A fani na to...

Natalia Siwiec pokazała zdjęcie z dzieciństwa

Modelka jest na nim nie do poznania!