Natalia Siwiec i Mariusz Raduszewski planują ślub? Modelka i biznesmen są parą od kilku lat, łączy ich nie tylko gorące uczucie, ale też pasja jaką jest podróżowanie. Mariusz jest też menadżerem Natalii i podejmuje najważniejsze decyzje dotyczące jej kariery. Czy wkrótce przekona ją również do ślubu?

My wzięliśmy ślub w Las Vegas, ale nie zalegalizowaliśmy go w Polsce. Przed ślubem zadzwoniliśmy do rodziny i powiedzieliśmy, że weźmiemy też ślub w Polsce i oni ciągle nas dopytują kiedy ten ślub - zdradziła Party.pl Natalia Siwiec.