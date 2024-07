Natalia Siwiec była gościem ostatniego odcinka programu Kuby Wojewódzkiego. Celebrytka zdradziła, że jej największym marzeniem jest granie w filmach, a szczególnie marzy jej się rola u jednego z reżyserów. Zobacz: Natalia Siwiec u Wojewódzkiego: Chcę zagrać u Tarantino

Drugim gościem programu był Paweł Kukiz, więc poruszane tematy krążyły również wokół polityki. Zanim jednak dziennikarz zaprosił do studia kandydata na prezydenta, zapytał modelkę o to na kogo będzie głosować. Siwiec szczerze przyznała, że nie interesuje się polityką i że w tym roku nie wybiera się na wybory. Podała także powód:

Przyznam szczerze, że ja w tym roku nie będę głosować. Będę w tym czasie w Stanach.

Co ciekawe celebrytka miała kiedyś plan wejść w świat polityki, co wypomniał jej również Wojewódzki i zaznaczył, że mode udać się do konsulatu.

