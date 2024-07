Natalia Siwiec bywa równie często chwalona, co krytykowana za swój styl. Powód? Często jej kreacje bywają zbyt odważne, a nawet zbliżały się do granicy dobrego smaku. Tym razem musimy jednak jej pogratulować. Wczoraj, na otwarciu poznańskiego butiku Moliera2 (zobaczcie: Szulim, Kwaśniewska, Horodyńska na otwarciu ekskluzywnego butiku ZDJĘCIA) wyglądała świeżo i bardzo elegancko. A sprawiły to: fantazyjna biała sukienka marki Chaos by Marta Boliglove (1400 zł), czarne lakierowane szpilki z odkrytymi palcami Christiana Louboutina i mała torebka na łańcuszku domu mody Saint Laurent. Brawo!

A wam, jak się podoba Natalia Siwiec w tym wydaniu?

