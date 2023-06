Roksana Węgiel pokazała się w naprawdę odważnej stylizacji. 17-letnia piosenkarka pojawiła się na oficjalnej imprezie marki biżuteryjnej w seksownym kombinezonie z rozcięciami. Młoda gwiazda coraz częściej wybiera tak odważne kreacje, ale takiego looku jeszcze nie widzieliśmy. Tylko spójrzcie na najnowsze zdjęcia Roksany Węgiel! Zobacz także: Roksana Węgiel w "Dzień Dobry TVN". Tuż przed występem zdradziła swój sekret: "Jak to powiem, to mnie zabijecie..." Roksana Węgiel w odważnym kombinezonie z rozcięciami Roksana Węgiel swoją przygodę z show biznesem rozpoczęła w programie "The Voice Kids" . Roxie wzięła udział w pierwszej polskiej edycji muzycznego talent-show i oczarowała jurorów oraz widzów. Roksana Węgiel wygrała program, a później wygrała dziecięcą Eurowizję. Dziś Roxie należy do grona najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia. Roksana Węgiel w styczniu 2023 roku skończy 18 lat i jak widać z uroczej dziewczynki wyrosła na piękną nastolatkę, która coraz częściej pokazuje się w odważnych stylizacjach. W miniony wtorek Roksana Węgiel pojawiła się na imprezie biżuteryjnej marki i pozowała przed fotoreporterami w dopasowanej stylizacji z rozcięciami. Piosenkarka pokazała się w zielonym kombinezonie, który podkreślił jej świetną figurę. Zobacz także: "The Voice of Poland": Jaką jurorką będzie Lanberry? Viki Gabor i Roksana Węgiel oceniają Podoba się Wam zielony total look Roksany Węgiel? Lubicie styl ubierania młodej artystki?