Natalia Siwiec nie boi się nowych wyzwań. Na swoim profilu na Facebooku zachęca fanów do tego, aby zrobili sobie wyjątkowe selfie, dzięki któremu laureaci będą mogli wybrać się razem z nią w tajemniczą podróż. Modelka zdradziła nam, że cała akcja związana jest z premierą najnowszego filmu o Jamesie Bondzie "Spectre" i dzięki temu ona przez chwilę może poczuć się jak jego kobieta. W rozmowie z Party.pl gwiazda zdradziła, że jest fanką serii:

Ja uwielbiam filmy o Jamesie Bondzie. Wiadomo, że one są przesadzone, ale ja idę do kina na taki film z pewną dozą tolerancji do tego, co będzie tam się działo. Mam okazję poczuć się jak dziewczyna Bonda, robiąc sobie właśnie to selfie z kosmosu. Od zeszłego Bonda stwierdziłam, że on jest chyba najlepszym Bondem. Mi się najbardziej podoba.