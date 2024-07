Natalia Piguła na wyborach Miss Intercontinental 2013

1 z 12

W weekend w Magdeburgu odbyła się już po raz 42. finałowa gala jednego z najstarszych międzynarodowych konkursów piękności - Miss Intercontinental 2013. W finale wystąpiło ponad 60 kandydatek z całego świata, w tym również reprezentantka Polski.

Nasz kraj reprezentowała piękna Natalia Piguła, finalistka Miss Polonia 2012. Jak sobie poradziła? Natalia oczarowała publiczność i jurorów w efektownej złotej sukni, co zapewniło jej spory sukces w postaci wejścia do finałowej piętnastki. To duże wyróżnienie, gdyż naszym reprezentantkom bardzo rzadko udaje się dojść do tego etapu konkursu. Ostatecznie wygrała Miss Rosji, Ekaterina Plekhova.

Zobaczcie jak prezentowała się podczas Miss Intercontinental 2013 Natalia: