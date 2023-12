Dorota z "Rolnik szuka żony" przerwała milczenie tuż przed finałem. Na nowy wpis nie pozostali obojętni internauci:

potraktować ludzi jak oni Cb wystarczy... Śmieci się same wyniosą!

potraktować ludzi jak oni Cb wystarczy... Śmieci się same wyniosą!

O co chodzi?

Dorota z "Rolnik szuka żony" opublikowała w sieci wymowny tekst pt. "Ludzie są bardzo dziwni" tuż przed wielkim finałem 10. edycji. Możemy w nim przeczytać nie tylko o hejcie, ale także o toksycznych relacjach czy sąsiedzkiej zawiści, gdzie ludzie wypominają sobie każde przewinienie, nie widząc jednocześnie własnych wad. Trudno również nie zauważyć fragmentu, dotyczącego popularności:

Jak rozleje Ci się mleko w samotności,weźmiesz szmatkę, wytrzesz i po sprawie.Jak rozlejesz mleko przy ludziach,zrobią aferę na pół kraju.Dowiesz się od innych, że jesteś nieudacznikiem.Po 3 latach na ulicy obca osoba wskaże na Ciebie palcemi powie: Oho to ta zła/y mężczyzna /kobieta marnuje mleko

Jak rozleje Ci się mleko w samotności,weźmiesz szmatkę, wytrzesz i po sprawie.Jak rozlejesz mleko przy ludziach,zrobią aferę na pół kraju.Dowiesz się od innych, że jesteś nieudacznikiem.Po 3 latach na ulicy obca osoba wskaże na Ciebie palcemi powie: Oho to ta zła/y mężczyzna /kobieta marnuje mleko

Dorota z "Rolnik szuka żony" cały tekst podsumowała wymownymi słowami:

Całość możecie przeczytać na Instagramie uczestniczki.

Zobacz także: Ewa z "Rolnik szuka żony" jako blondynka. Trudno jest ją rozpoznać

Czy Dorota znajduje odzwierciedlenie tej treści w swojej przygodzie w "Rolnik szuka żony"? Udział uczestniczki w programie wzbudza zainteresowanie wśród fanów. Wielu z nich zastanawia się czy po programie nie połączyło jej nic z Waldemarem. Wszystko przez fakt, że Dorota broniła Waldemara z "Rolnik szuka żony" przed krytycznymi komentarzami internautów, a w dodatku wymowne zdjęcia, jakie publikowała w sieci, wskazują na to, że może być zakochana.

Tym razem jednak widzowie nie roztrząsali jej życia miłosnego, jednak skomentowali treść wymownego posta, który zdecydowała się opublikować:

Święta prawda inni nie widzą, co sami robią jak się zachowują a krytykują innych

Święta prawda inni nie widzą, co sami robią jak się zachowują a krytykują innych

potraktować ludzi jak oni Cb wystarczy... Śmieci się same wyniosą!

potraktować ludzi jak oni Cb wystarczy... Śmieci się same wyniosą!

Ludzie teraz są paskudni, obrzydliwi w swoim zachowaniu. Plują śmiercionośnym jadem, który niszczy życie innym. Ja się pytam po co się zajmować czyimś życiem? Co to da? Jak mało jest osób życzliwych, wyrozumiałych... Takich, którzy po prostu używają rozumu. Pozdrawiam Cię Dorotko i cała Twoja rodzinę

- czytamy na Instagramie @bully_b33