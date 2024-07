Już we wrześniu Natalia Lesz po raz kolejny wyleci do Stanów Zjednoczonych. Powód? Gwiazda będzie kręcić teledysk do trzeciego singla ze swojej złotej płyty "That Girl". Jak dowiedziało się AfterParty.pl od samej Natalii, tym razem album promować będzie piękna romantyczna ballada "In Love With You".

- Wybrałam tę piosenkę, ponieważ jest ona dla mnie jedną z najważniejszych z ostatniej płyty. Chcę żeby teledysk wykonali zaprzyjaźnieni mi twórcy z Los Angeles. Część zdjęć planujemy pod wodą, a za stylizacje odpowiadać będzie Martha Tarnowska - zdradziła Natalia Lesz w rozmowie z nami.

Stylistka gwiazd, Martha Tarnowska, na nasze pytanie o to, jaki ma pomysł na teledysk, tajemniczo skomentowała:

- Jest kilka koncepcji. Natalia jest bardo kreatywną osobą i wspólnie pracujemy właśnie nad jej stylizacjami. Na razie stanęło na wodnych nimfach. Delikatność i eteryczność Natalii na pewno będzie pasowała do tego klimatu. Na pewno fani gwiazdy nie będą roczarowani.

Bez względu na to, czy koncepcja Marthy Tarnowskiej i Natalii Lesz ulegnie zmianie, możemy spodziewać się produkcji na światowym poziomie. Tak samo jak każdy poprzedni teledysk piosenkarki. Przypomnijmy, że wyprodukowanie ostatniego kosztowało ją 80 tysięcy złotych.

Przypomnijmy zdjęcia z ostatniego odlotu Natalii i Marthy do Nowego Jorku: