Niedawno to wy zdecydowaliście, że nowym singlem Natalii Lesz będzie piosenka "Beat Of My Heart". Piosenka pochodząca z płyty "That Girl" (kup), która już w miesiąc po premierze pokryła się złotem, czeka na swój klip. Gwiazda ponownie liczy na wasze wsparcie!

- Zastanawiam się nad dwiema koncepcjami teledysku. Pierwsza, to tzw. "homemade video", czyli klip zrobiony bardziej amatorsko, np. z pomocą poczatkujących filmowców. Drugi pomysł, to profesjonalna produkcja taka jak w przypadku "That Girl" . Mam nadzieję, że czytelnicy Afterparty.pl pomogą mi zdecydować - mówi Natalia Lesz w rozmowie z naszym dziennikarzem.

Do wyboru macie dwie koncepcje: homemade video i wysokobudżetową produkcję. Swoje typy wpisujcie w komentarzach. Natalia wszystkie wasze sugestie weźmie pod uwagę. Ale to nie koniec zabawy!

Wytwórnia EMI Music Poland przekazała dla was aż pięć płyt Natalii Lesz "That Girl"! Na każdym egzemplarzu gwiazda złoży osobistą dedykację. Żeby dostać jedną z nich wystarczy napisać jak wyobrażacie sobie teledysk do "Beat Of My Heart"? Swoje pomysły przesyłajcie na adres mailowy konkurs@afterparty.pl. Na maile czekamy do końca tygodnia. We wtorek opublikujemy listę laureatów na naszym oficjalnym Facebooku.

Może zainspiruje was okładka płyty Natalii Lesz - That Girl:

Przed przystąpieniem do konkursu przeczytaj regulamin >>>

