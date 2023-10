Natalia Kukulska musiała się mierzyć z porównaniami do swojej matki, Anny Jantar . Teraz okazuje się, że przyszedł czas na jej starszą córkę. Faktycznie Ania Dąbrówka jest bardzo podobna do swojej babci. Okazuje się, że podobieństwo jest nie tylko wizualne, ale starsza córka Kukulskiej jest też utalentowana muzycznie. Nic w tym dziwnego w końcu pochodzi z muzycznej rodziny! Zobacz: "Cała mama!" Natalia Kukulska pierwszy raz pokazała swoją najmłodszą córeczkę! Czym zajmuje się najstarsza córka Natalii Kukulskiej? 14-letnia Ania Dąbrówka jest bardzo utalentowana muzycznie, jej mama od najmłodszych lat występowała na scenie, tata jest perkusistą, a babcia jedną z najpopularniejszych piosenkarek. Dziewczynka też ma już za sobą pierwsze występy na scenie, m.in. w Teatrze Roma. Wystąpiła też w teledysku „Żywioły”. Na co dzień uczęszcza do Akademii Musicalowej w Warszawie. Jej głos jest coraz częściej porównywany do głosu Anny Jantar. Już teraz to nie Natalia Kukulska, ale jej córka Ania jest porównywana do legendy polskiej sceny, jaką była Anna Jantar! Widzicie to podobieństwo? Wyświetl ten post na Instagramie. #nastoletnieszczęście #czasemcałuję #czasemduszę #bilansnaplus13 🎂❤️❤️❤️ Post udostępniony przez Natalia Kukulska (@natalia.kukulska) Maj 4, 2018 o 11:00 PDT Anna Jantar Anna Jantar i Natalia Kukulska