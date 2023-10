Od kilku lat w świecie polskiej mody realizowany jest projekt Duplo Inspiruje. Celem inicjatywy jest inspirowanie młodych artystów do poszukiwania kreatywnych i niecodziennych rozwiązań w sztuce stosowanej. Marka Duplo jest również obecna podczas pokazów kolekcji wybranych polskich projektantów, jak Mariusz Przybylski czy duet MMC Studio oraz podczas wyjątkowego wydarzenia z branży modowej – Party Fashion Night, które w tym roku odbędzie się już 5 września!

Jeśli projektowanie to Twoja pasja i jeśli chcesz na żywo uczestniczyć w tegorocznej edycji Party Fashion Night, to zapewne zainteresuje Cię nasz konkurs! Stwórz swój projekt stylizacji inspirowanej batonikiem Duplo – jego smakiem, fakturą czy kolorystką i zdobądź jedną z nagród, między innymi zaproszenie na 11. edycję największej modowej imprezy w Polsce – Party Fashion Night. Podczas jednego wieczoru, na jednym wybiegu swoje kolekcje zaprezentują topowi projektanci. Nie zabraknie też inspirujących gwiazd i ich muz, dla których stworzono specjalne kreacje. Trendy, wspaniałe emocje i mnóstwo świetnej zabawy – to właśnie Party Fashion Night!

Brzmi interesująco? Weź udział w konkursie, który organizujemy razem z marką Duplo.

Konkurs Duplo Inspiruje x Party Fashion Night

Zaproponuj autorski projekt stylizacji inspirowanej kolorystką, fakturą i smakiem batonika Duplo oraz hasłem tegorocznej edycji imprezy - REFLECTION. Zdjęcie stylizacji (projekt naniesiony na wzór szkicu) dodaj poprzez formularz.

Jury nagrodzi najbardziej kreatywne projekty.

Jakie nagrody czekają na laureatów konkursu?

Nagroda główna - 1 x zestaw od batonika Duplo (notes i batoniki Duplo) oraz dwuosobowe zaproszenie na Party Fashion Night

Nagroda II stopnia - 5 x zestaw od batonika Duplo (notes i batoniki Duplo) i bon podarunkowy do Zalando o wartości 500pln

Nagroda III stopnia – 20 x zestaw od batonika Duplo (notes i batoniki Duplo)