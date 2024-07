Kilka dni temu razem z MaRiną wybieraliście jej następny singiel. Dzisiaj przed wami podobna akcja. Tym razem, to Natalia Lesz postanowiła dać wam możliwość wyboru kolejnej piosenki, która będzie promować jej album "That Girl" (Posłuchaj pierwszego singla).

- Do wyboru proponuję dwie piosenki "Beat Of My Heart" oraz "Sorry D". Mam nadzieję, że czytelnicy Afterparty.pl pomogą mi - mówi w rozmowie z nami Natalia Lesz.

Oba utwory utrzymane są w klimacie klubowym i czujemy, że bez względu na ostateczny wybór, sporo namieszają na listach. Płyta "That Girl" ukazała się 18 października 2011 roku i zaledwie w miesiąc po premierze otrzymała status złotej. Czy będzie platyna? To zależy, która piosenka lepiej wypromuje album. Czyli od tego jak zdecydujecie. Swoje typy wpisujcie w komentarzach. O wybranej piosence Natalia Lesz poinformuje już w najbliższy poniedziałek na antenie "Dzień Dobry TVN". Do dzieła!

