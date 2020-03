Natalia Kukulska wspomina dzień śmierci Anny Jantar: "Trzymałam bukiecik frezji, aby nim mamę powitać..."

Natalia Kukulska podzieliła się wspomnieniami na temat swojej mamy. Dziś, 14 marca 2020 roku, mija 40. rocznica śmierci Anny Jantar, która zginęła tragicznie w katastrofie samolotu w okolicach warszawskiego Okęcia.

Natalia Kukulska opowiedziała również o tym, co pamięta z tego tragicznego dnia. Jakie wspomnienia związane z mamą towarzyszą jej do dzisiaj?

Natalia Kukulska o dniu śmierci Anny Jantar. Dziś mija 40. rocznica

Natalia Kukulska w mediach społecznościowych poinformowała, że z powodu koronawirusa, msza święta upamiętniająca Annę Jantar zostanie przeniesiona na czerwiec. Decyzja została podjęta z powodów troski o zdrowie tłumu fanów, którzy będą chcieli oddać hołd mamie Natalii. Piosenkarka pamięć ukochanej mamy uczciła wspomnieniami, którymi podzieliła się na kanapie "Pytania na śniadanie" oraz w wydziale dla Vivy!. Zdradziła, że jako mała dziewczynka niewiele pamięta z tragicznego dnia, który wydarzył się 40 lat temu. Pamięta jednak, że dzień był o wiele bardziej wietrzny niż dzisiaj.

Moje wspomnienia z mamą to są flesze. Jest ich garstka i z biegiem lat coraz mniej pamiętam, co jest prawdziwymi wspomnieniami, a co mi się utrwaliło poprzez zbieranie różnych cząstek pamięci. Co jest niesamowite, bo mam córeczkę trzyletnią i nie wyobrażam sobie, że ona nie pamiętałaby naszej relacji, ale ja nie pamiętam. Może to jakiś proces wyparcia? Może przez to było mi łatwiej. Los się zaopiekował mną w tej sposób.

Oczywiście można tęsknić za wyobrażeniem kogoś, ale wtedy tak naprawdę nie wiemy, za czym tęsknimy. Trudno więc powiedzieć, że ja za mamą tęskniłam, bo przecież nie udało nam się stworzyć relacji, jaką bym zapamiętała. Ja jej po prostu nie pamiętam. Kocham ją za to, jakim była człowiekiem z opowiadań, ale też za to, że po prostu była. Na pewno też ją mogę kochać za to, że mi dała życie, geny i swoją muzykalność. Kocham ją po prostu za to, że jestem. - powiedziała w wywiadzie dla Vivy!

Natalia Kukulska z okazji swoich niedawnych urodzin pokazała niezwykle wzruszającą kartkę z pamiętnika mamy, na której Anna Jantar wówczas napisała:

3, środa, Popielec, godz. 21:30

Urodziła nam się córeczka. Jest cudna. Jestem najszczęśliwsza na świecie.

Zaprzyjaźniony ksiądz, który pojawił się w "Pytaniu na śniadanie" obok Natalii Kukulskiej dodał, że ona jest odbiciem swojej mamy i ma tak samo wielkie serce:

Cieszę się, że cząstka tego, co mama w sobie miała, jest we mnie. Idę swoją drogą. To najbardziej słuszna decyzja. Moja mama też zawsze chodziła swoją drogą i kto wie, jaka byłaby dzisiaj? - powiedziała Natalia

Natalia Kukulska we wzruszającym wywiadzie dla Vivy! opowiedziała o tym, co czuła kiedy dowiedziała się, że nigdy więcej nie zobaczy już swojej mamy:

Byłam na lotnisku z babcią, tatą i menedżerem mamy - Bogusiem. Staliśmy i czekaliśmy. Ja trzymałam bukiecik frezji, aby nim mamę powitać. Potem pamiętam jakieś zamieszanie, nerwy i babcię w histerii. Nie mogłam jednak zrozumieć, co się stało. Nikt tego mi nie powiedział. I dopiero gdy oglądałam w telewizji program poświęcony Annie Jantar, zrozumiałam, że mamy nie ma i już nigdy nie będzie. Miałam chyba sześć lub siedem lat. Tata mi później opowiadał, że uciekłam wtedy do swojego pokoju i płakałam.

Zdradziła, że z biegiem lat zauważa coraz większe podobieństwo do Anny Jantar:

Mam podobny głos do niej, zwłaszcza jak mówię. Niedawno ktoś przysłał mi wywiad radiowy z mamą. Odsłuchiwałam go, a mój mąż Michał stał obok. - Dałbym głowę, że to ty mówisz - powiedział. Moja artykulacja jest podobna, akcentowanie słów, dykcja... Myślę, że mam po niej bardzo wiele.

Natalia Kukulska organizuje również koncerty pt. "Życia mała garść", które upamiętnią jej rodziców. Trasa koncertowa ruszy jesienią 2020 roku.

Natalia Kukulska uczciła 40. rocznice śmierci Anny Jantar.

EastNews

Mama Natalii Kukulskiej zginęła w 14. marca 1980 roku w wyniku katastrofy samolotu w pobliżu warszawskiego Okęcia.