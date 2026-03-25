We worek, 24 marca 2026 roku, w warszawskim muzeum POLIN odbyła się gala MocArtów radia RMF Classic, która przyciągnęła liczne grono gwiazd z pierwszych stron gazet. Zobaczcie najlepsze stylizacje tego wieczoru.

To była noc pełna emocji i wzruszeń i wielkich nazwisk. 24 marca 2026 roku odbyła się Finałowa Gala MocArtów 2025 RMF Classic podczas której wręczono nagrody dla twórców, którzy w ostatnim roku szczególnie zaznaczyli swoją obecność w świecie kultury. Internauci i słuchacze RMF Classic wybrali swoich faworytów w czterech kategoriach. W kategorii Muzyka Filmowa Roku zwyciężyła Hania Rani za ścieżkę dźwiękową do filmu "Wartość Sentymentalna", Wydarzeniem Roku 2025 została okrzyknięta premiera serialu "Heweliusz" w reżyserii Jana Holoubka, w kategorii Mocna Rzecz w Sieci zwyciężcyzła Kasia Gandor ze swoim popularnonaukowym profilem w sieci, zaś nagroda specjalna "Bo wARTo!" trafiła do Agaty Turkot za jej rolę filmie Wojciecha Smarzowskiego "Dom dobry".

Na wydarzeniu pojawiła się plejada polskich gwiazd. Na czerwonym dywanie uśmiechy fotoreporterom posyłała Agata Kulesza, która niedawno zachwyciła także na gali Orły 2026. Podczas MocArtów 2025 radia RMS Classic aktorka postawiła na ciemny total look. Grafitowe spodnie z szeroką nogawką typu palazzo zestawiła z klasycznym czarnym topem i oversizową czarną marynarką z podwiniętymi mankietami. Do tego czarna mini torebka z ozdobnymi przeszyciami i złotym łańcuszkiem, eleganckie czarne czółenka na obcasie z noskiem w szpic i fikuśny naszyjnik.

Z kolei Natalia Kukulska tego dnia postawiła na mocny czerwony total look. Satynową mini sukienkę w kolorze czerwonego wina z bombkowym dołem, długim rękawem, półgolfem i ozdobnymi marszczeniami u góry kreacji, wokalistka zestawiła z połyskującymi, lakierowanymi kozakami z noskiem w szpic w modnym burgundowym kolorze.

Całość stylizacji dopełniły subtelny makijaż, burza loków, okazałe pierścionki oraz czarna mini torebka na złotym łańcuszku.

Ewa Drzyzga od lat uchodzi za jedną z najbardziej stylowych dziennikarek TVN. Niedawno Ewa Drzyzga zachwyciła w komplecie w modnym kolorze aubergine, teraz z okazji gali MocArtów postawiła jednak na bardziej drapieżny look. Prowadząca "Dzień Dobry TVN" zdecydowała się na trendujący w ostatnim czasie motyw safari w postaci satynowej sukienki maksi w biało-czarnym princie przypominającym umaszczenie zebry. Do tego czarne minimalistyczne botki, cienki czarny pasek na wysokości talii oraz subtelny naszyjnik.

Na Gali MocArtów nie zabrakło także Agnieszki Grochowskiej, która zdecydowała się na czarny gorsetowy top, który połączyła z satynową czarną spódnicą o długości maksi oraz wyszukanym modelem sandałków z motywem liścia od uznanej projektantki Vandy Novak. Model Gloria Deep Black zyskuje coraz większe zainteresowanie wśród gwiazd i kosztuje 1590 złotych.

Na czerń tego wieczoru postawiła także Julia Pietrucha, decydując się na klasyczną czarną sukienkę, z kolei Matylda Giegżno skusiła się na białą koronkową kreację. Zobaczcie więcej zdjęć z tego wydarzenia.

