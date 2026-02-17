Sanah w ciągu ostatnich kilku lat stała się jedną z największych gwiazd polskiego popu. Ogromną popularność przyniósł jej utwór „Szampan”, wydany sześć lat temu, który sprawił, że jej nazwisko stało się rozpoznawalne w całym kraju. Dziś zarówno młodsi, jak i starsi słuchacze śpiewają jej przeboje, a 28-letnia artystka regularnie przyciąga tłumy na swoje występy. Dowodem tej popularności są chociażby dwa wielkie koncerty na PGE Narodowym w 2025 roku, na które bilety wyprzedały się w ekspresowym tempie. Na temat pozycji sanah na polskim rynku muzycznym oraz przyszłości młodej wokalistki z dystansem wypowiedziała się Natalia Kukulska.

Natalia Kukulska komentuje Sanah

W wywiadzie dla „Świata Gwiazd” doświadczona i ceniona wokalistka Natalia Kukulska została zapytana o swoją opinię na temat młodego pokolenia artystek, takich jak sanah i Roksana Węgiel. Kukulska przyznała, że lepiej zna repertuar jednej z nich, a jej młodsza córka słucha utworów sanah. Dzięki temu również ona miała okazję dobrze zapoznać się z twórczością 28-letniej gwiazdy.

W rozmowie podkreśliła, że bardzo szanuje sanah za to, co robi. Określiła ją jako niezwykle ciekawą i wrażliwą artystkę. Zaznaczyła jednak, że ostateczną ocenę jej kariery przyniosą dopiero kolejne lata.

Bardzo szanuję to, co ona robi. Jest niezwykle ciekawą artystką, bardzo wrażliwą. Ale nie sposób mi teraz tutaj weryfikować i oceniać, bo są artystki, które są modne przez jeden, drugi sezon. Też zależy jaką będą miały drogę. Jak będą się rozwijały. Więc trudno jeszcze o tym mówić. Ale na pewno wiem, że są to teraz popularne nazwiska powiedziała Natalia Kukulska o Sanah.

Trasa stadionowa Sanah w 2026 roku

Sanah nie zamierza zwalniać tempa i już ogłosiła kolejną spektakularną trasę koncertową na 2026 rok. Artystka wystąpi na pięciu wielkich stadionach i arenach w całym kraju. Fani będą mogli zobaczyć jej show w Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Białymstoku i Krakowie. Dla tysięcy osób będzie to okazja, by zobaczyć swoją idolkę na żywo.

