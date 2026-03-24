Anna Dąbrówka pochodzi z rodziny o bardzo silnych korzeniach muzycznych. Jej babcia Anna Jantar to legenda polskiej sceny muzycznej, a mama Natalia Kukulska jest jedną z największych polskich gwiazd. Jej tata Michał Dąbrówka również jest muzykiem, dlatego nic w tym dziwnego, że Anna też poszła w ślady najbliższych. Początkowo wybrała studia w Londynie, ale postanowiła wrócić. Teraz zdradziła, skąd taka decyzja.

Anna Dąbrówka studiowała w Londynie

Anna Dąbrówka od dziecka jest związana z muzyką. Nie tylko uszczęszczała do szkoły muzycznej, ale we wrześniu 2023 roku zdecydowała się na studia musicalowe w Londynie. Natalia Kukulska nie ukrywała, że była to spora rewolucja dla ich rodziny, ale wspierała córkę w jej decyzji i drodze do rozwoju kariery artystycznej. Teraz okazuje się, że z czasem córka Natalii Kukulskiej zmieniła swoje plany.

Anna Dąbrówka wróciła do Polski. Czym się teraz zajmuje?

Córka Natalii Kukulskiej ostatnio była obecna na jednym z eventów beauty i odpowiedziała na kilka pytań reporterce Party.pl. Nie mogło zabraknąć tematu powrotu do Polski. Co stało za taką decyzją?

Stwierdziłam po prostu, że to nie jest ten świat, w którym chciałabym kontynuować naukę. Ta opera była bliska mojemu sercu nawet zanim wyjechałam. - wyznała Anna Dąbrówka

Anna Dąbrówka wyznała też jakie są jej plany na najbliższą przyszłość:

Jestem w Warszawie teraz cały czas i skupiam się na nauce. I moim celem jest, żeby dowiedzieć się jak najwięcej, podszkolić się jak najlepiej. Aktualnie uczę się opery, mam lekcję śpiewu operowego.

