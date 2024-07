Wczoraj w Sopocie wystartował jeden z największych muzycznych festiwali w Polsce Top Trendy 2014. Na scenie zaprezentowali się artyści, którzy w minionym roku sprzedali najwięcej płyt - Dawid Podsiadło, Enej, Sylwia Grzeszczak i wiele innych. Sceną zawładnęły również dwie gorące blondynki, które świętowały swój jubileusz: Urszula i Agnieszka Chylińska. Koncert tej drugiej był o tyle zaskakujący, że pojawił się na nim gość specjalny, którego nikt się nie spodziewał. Przypomnijmy: Agnieszka Chylińska pogodziła się z Grzegorzem Skawińskim?

Dziś scenę przejęli artyści, którzy wylansowali największe hity roku. Do rywalizacji stanęło dwanaście utworów:

Bracia - "Wierzę w lepszy świat",

Donatan i Cleo - "My Słowianie",

LemON - "Wkręceni - Nie ufaj mi",

Loka - "D.N.A.",

Piersi - "Bałkanica",

Margaret - "Wasted",

Marta Podulka - "Nieodkryty ląd",

Mesajah - "Szukając szczęścia",

Patrycja Markowska - "Dzień za dniem",

Poparzeni Kawą Trzy - "Byłaś dla mnie wszystkim",

Rafał Brzozowski - "Nie mam nic",

Red Lips - "To co nam było",

Sylwia Grzeszczak - "Księżniczka".

O ostatecznym wyniku zdecydowali widzowie, którzy wysyłali SMS-y na swoich idoli, przyznano również nagrodę specjalną. Nagrodę słuchaczy radia RMF MAXX otrzymali Donatan i Cleo z hitem "My Słowianie". Przebój roku nagrała Sylwia Grzeszczak " Księżniczka".

Gratulujemy.

Gwiazdy podczas festiwalu Top Trendy 2014: