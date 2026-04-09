Bagi wraca do "Tańca z Gwiazdami", ale tym razem nie po Kryształową Kulę. Polsat oficjalnie potwierdził, że Mikołaj "Bagi

Bagiński pojawi się w programie jako... prowadzący. Za tą decyzją mają stać kulisy rozmowy z Edwardem Miszczakiem.

Polsat potwierdza - Bagi poprowadzi "Taniec z Gwiazdami"

Fani przyzwyczaiły się, że w "Tańcu z Gwiazdami" wszystko potrafi się wydarzyć, ale taki zwrot akcji zawsze wywołuje poruszenie. Stacja przekazała, że plotki ws. Bagiego w roli prowadzącego "Tańca z Gwiazdami" się potwierdziły. Jak się okazuje, Mikołaj "Bagi" ma współprowadzić "wyjątkowy odcinek" nadchodzącego wydania show.

Bagi dołącza do grona prowadzących TZG! I to wcale nie są żarty - #100%serio - potwierdza produkcja ''Tańca z Gwiazdami''.

W sieci od razu zrobiło się głośno. Pojawiły się komentarze, że taki ruch może przełożyć się na większe zainteresowanie niedzielnym odcinkiem. Jednocześnie krążą też żarty o "emeryturze" Krzysztofa Ibisza, ale układ jest jasny: Bagi nie wchodzi, by kogoś zastąpić, tylko by dołożyć programowi dodatkowej dynamiki i ciekawości.

Już w najbliższą niedzielę Mikołaj razem z Pauliną i Krzyśkiem poprowadzą wyjątkowy odcinek „Tańca z Gwiazdami”. Musicie to zobaczyć - informuje produkcja ''Tańca z Gwiazdami''.

Bagi w nowej roli w "Tańcu z Gwiazdami"

Za propozycją ma stać spotkanie Bagiego z Edwardem Miszcakiem w siedzibie Polsatu, gdzie influencer niedawno pojawił, by rozmawiać o planach na przyszłość. W tej rozmowie padł konkretny pomysł: stacja chce utrzymać z nim kontakt po sukcesie w tanecznym show, a jednym z "testów" ma być właśnie współprowadzenie "Tańca z Gwiazdami" w najbliższą niedzielę.

Ta wiadomość zaskoczyła Bagiego także z bardzo praktycznego powodu: do programu zostało niewiele dni, więc wszystko dzieje się na ostatniej prostej. Z drugiej strony właśnie takie sytuacje telewizja lubi najbardziej - szybkie decyzje, spontaniczny casting i nazwisko, które już ma swoją publiczność. Polsat gra tu na emocjach i na rozpoznawalności, ale też na ciekawości: jak zwycięzca programu odnajdzie się w roli prowadzącego, a nie uczestnika.

Kryształowa Kula i nowe wyzwania: Bagi wraca do "Tańca z Gwiazdami"

Bagi wygrał poprzedni sezon "Tańca z Gwiazdami” w parze z Magdaleną Tarnowską i to zwycięstwo zrobiło z niego jednego z najbardziej charakterystycznych bohaterów ostatnich edycji. Do tego w ostatnim czasie było o nim głośno również z powodu plotek na temat zażyłości influencera z tancerką.

Jego powrót do programu wpisuje się też w szerszy obraz: młode nazwiska coraz mocniej zaznaczają swoją obecność w formacie, a sympatycy formatu lubią oglądać, jak internetowa popularność spotyka się z telewizyjną rutyną. Niedzielny odcinek zapowiada się więc nie jak spokojna kontynuacja sezonu, ale jak małe wydarzenie samo w sobie. Bagi ma już sprawdzoną relację z widownią, a rola współprowadzącego to dla niego zupełnie inne wyzwanie: mniej parkietu, więcej reakcji na żywo i tempo, które nie wybacza zawahania.

Coś mi się wydaje że oglądalność w tą niedzielę wzrośnie.

Super - komentują zachwyceni internauci.

