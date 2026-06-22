Drugi odcinek "Farmy Bagiego" nie pojawił się zgodnie z zapowiedziami. Mikołaj Bagiński, znany w sieci jako Bagi i świeżo po głośnym zwycięstwie w jubileuszowej edycji Tańca z gwiazdami, poinformował na Instagramie, że premiera została tymczasowo zawieszona. Podkreślił, że trwają rozmowy o dalszej emisji, a projekt jest dla niego wyjątkowo ważny. Po krótkiej przerwie znów odezwał się do sympatyków.

Kontrowersje wokół nowego formatu Bagiego

Farma Bagiego to format zbudowany na prostych zasadach gry: wyjazd na farmę, podział na dwie drużyny, zadania i strategiczne układanie relacji w grupie. W programie liczą się nie tylko wyzwania, ale też sojusze, a co pewien czas odbywają się obrady zakończone eliminacją kolejnych uczestników. Wśród nazwisk ogłaszanych przy starcie wymieniano m.in. Gawronka, Crazy Oliwkę, Damiana Glinkę, Weronikę Białek i Miłosza Kuleszę.

To miało być też wyraźne zaznaczenie niezależności po telewizyjnym rozgłosie. Bagi wrócił na platformę, od której zaczynał, i postawił na tempo typowe dla internetu oraz obsadę złożoną z influencerów. Choć format spodobał się widzom, szybko pojawiły się głosy, że Edward Miszczak jest negatywnie nastawiony do "Farmy Bagiego", która łudząco przypomina "Farmę" Polsatu.

Raptem kilka dni po premierze pierwszego odcinka okazało się, że póki co widzowie nie zobaczą na YouTube kolejnego epizodu. Na instagramowym kanale nadawczym pojawił się krótki komunikat o zawieszeniu projektu. W tym samym miejscu Bagi wrócił później do fanów z bardziej osobistą notą.

Niepokojąca wiadomość Bagiego

W kolejnej wiadomości na kanale nadawczym Bagi otworzył się przed fanami. Choć nie odniósł się bezpośrednio do zamieszania wokół jego "Farmy", dał do zrozumienia, że ostatni czas nie jest dla niego łaskawy. Jednocześnie wyraził ogromną wdzięczność dla wsparcia, jakie okazali mu fani.

Niezależnie od tego, jak cała ta sytuacja się skończy, chciałbym Wam przekazać, że jestem pod naprawdę jakimś kosmicznym, ogromnym wrażeniem, jak super społecznością jesteśmy/jesteście. Będąc tu razem przez te ostatnie lata, codziennie, nie pomyślałbym, że gdy na chwilkę będę musiał odsunąć się od internetu, będziecie mi dawać takie wsparcie. Nie jest lekko u mnie, na pewno, ale doceniam bardzo serio. Znajdźcie mi drugie takie community. Dobranoc team, mam nadzieję, że jak najszybciej wracam

Póki co nie wiadomo, co dalej z "Farmą Bagiego" i kiedy wróci on do regularnej aktywności w mediach społecznościowych.

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