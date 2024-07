Ostatnio w moje ręce wpadł najnowszy zapach Bottega Veneta. Knot, bo to o nim mowa ma lekki, świeży, kwiatowy zapach, który przenosi nas wprost na rajską wyspę pachnącą lawendą i różami. Główne nuty zapachowe to peonia, limonka i cytrusowy aromatem klementynkowych drzewek. Z reguły używam go na wieczór, jednak jego niezwykła woń idealnie sprawdza się w pochmurne, deszczowe dni, przypominając o słońcu, piaszczystych plażach i lazurowej wodzie.

Zachwycający zapach skryty jest w pięknym flakonie, który stanowi doskonałą ozdobą toaletki. Butelka wyraża ponadczasowe piękno i zachwyca prostotą. Zaś nazwa zapachu odwołuje się do torebki Knot, a wieńczący całość złoty korek jest w kształcie zapięcia jakie posiada kopertówka marki Bottega Veneta. Piękna!

Bottega Veneta Knot 30 ml – 290 zł

Bottega Veneta Knot 50 ml – 390 zł

Bottega Veneta Knot 75 ml – 460 zł