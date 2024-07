Gwiazdy zawsze prezentują się tak świetnie. Nic w tym dziwnego. Ich skóra za każdym razem wygląda perfekcyjnie – jakby była lekko muśnięta słońcem. Jak one to robią?

Reklama

Dawniej arystokraci próbowali uniknąć słońca za wszelką cenę, aby zachować skórę białą jak papier. Dziś współcześni arystokraci – gwiazdy – mają zupełnie inne podejście. Współcześnie skóra lekko muśnięta słońcem to kwintesencja luksusu i piękna.

Wszystko za sprawą Coco Chanel, która w latach 20. przez przypadek opaliła się podczas wizyty na Francuskiej Riwierze. Wszyscy oszaleli wtedy na punkcie jej opalenizny i zaczęli chętniej wystawiać ciało na działanie promieni słonecznych.

Zobacz także

Materiały prasowe

Szybko okazało się jednak, że to kiepski pomysł. Ośrodki medyczne zaczęły bić na alarm, ostrzegając, że promienie UV przyspieszają starzenie się skóry i mogę prowadzić do poważnych chorób.

Na szczęście niemal w tym samym czasie marka St. Tropez zaczyna podbijać rynek. Na początku lat 90. staje się marką numer 1. w kwestii produktów samoopalających. Od tego czasu samoopalacze St. Tropez pokochali ludzie na całym świecie, używają ich nawet największe gwiazdy.

Naturalnie wyglądająca opalenizna, piękny zapach, brak smug oraz szybka i bezpieczna opalenizna to cechy, które łączą wszystkie samoopalacze od St. Tropez. Po ich użyciu skóra jest delikatna, odświeżona i zachwyca naturalnym, złotobrązowym odcieniem.

East News

Ty też możesz wyglądać jak gwiazda! Wystarczy, że poznasz kilka trików, dzięki którym osiągniesz naturalnie wyglądającą opaleniznę bez smug i bez niebezpieczeństwa narażanie się na promienie słoneczne.

Idealna i bez smug

Materiały prasowe

Marka St. Tropez wie, że nakładanie samoopalacza to niekiedy duże wyzwanie. Zwłaszcza dla osób, które nie mają w tym jeszcze dużego doświadczenia. Właśnie dlatego przygotowała dla nas St. Tropez Ekspresowy samoopalacz w sprayu. Dzięki zaawansowanej formule i technologii 360 stopni, samoopalacz dociera nawet w najtrudniej dostępne miejsca.

Zależy Ci na czasie? Nic prostszego! Wybierz Ekspresową piankę samoopalającą od St. Tropez. Piękną opalenizną będziesz cieszyć się już po godzinie od nałożenia na ciało pianki. Co więcej, nie musisz martwić się smugami, bo aplikacja pianki jest banalnie prosta.

Błyszcz!

Materiały prasowe

Opalona skóra wygląda znacznie lepiej, gdy pięknie odbija światło i delikatnie błyszczy.

Aby osiągnąć pełen blasku wygląd bez błyszczących drobinek użyj Płynnego rozświetlacza z efektem brązującym do nóg i ciała „WET EFFECT” od St. Tropez. Żel natychmiast nadaje skórze rozświetlony i brązowy kolor, którzy tworzy na niej tzw. „lustrzany efekt”.

Aby wyglądać pięknie, musisz zadbać także o twarz. Pamiętaj jednak, aby nigdy nie nakładać na nią produktu przeznaczonego co reszty ciała. Lepiej sięgnij po Stopniowo opalający krem do twarzy z efektem rozświetlania od St. Tropez. Zapewnia on naturalny, młodzieńczy wygląd. Skóra natychmiast po użyciu staje się rozświetlona dzięki odbijającym światło perłom oraz ekstraktowi z kwiatu Kameli, który posiada właściwości przeciwutleniające i naturalnie chroni skórę.

Czy wiedziałaś, że dzięki samoopalaczowi Twoje ciało może wyglądać jak wymodelowane na siłowni? To możliwe dzięki Stopniowo opalającemu balsamowi do ciała z efektem modelującym 3D od St. Tropez. Balsam nadaje naturalnie wyglądającą opaleniznę oraz zmniejsza widoczność niedoskonałości i daje wrażenie wyrzeźbionego ciała.

Wrażliwa, ale opalona

Materiały prasowe

Osoby o wrażliwej skórze wcale nie muszą rezygnować z samoopalaczy. Marka St. Tropez przygotowała specjalnie dla nich linię produktów, które będą bezpieczne dla ich skóry. Wśród nich znajdziemy piankę samoopalającą, balsam samoopalający oraz samoopalacz do twarzy.

Wszystkie produkty z linii do skóry wrażliwej są pozbawione koloru oraz zapachu, dzięki czego nie podrażniają, a efekt jest tak samo zachwycający jak po użyciu klasycznego samoopalacza St. Tropez.

Reklama

Produkty marki St. Tropez dostępne są wyłącznie w perfumeriach Douglas i na Douglas.pl