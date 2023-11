Roksana Węgiel i Kevin Mglej spędzają ze sobą tak dużo czasu, jak tylko jest to możliwe. Niewielkimi urywkami ze wspólnych chwil czasem dzielą się w sieci, a tym razem ukochany wokalistki pokazał coś szczególnego.

Tak Kevin zawstydził Roksanę Węgiel

Kevin Mglej i Roksana Węgiel tworzą jeden z popularniejszych związków w polskim show-biznesie. Chociaż początkowo ich relacja budziła sporo emocji, z uwagi na 8-letnią różnicę wieku, dziś wielu fanów im kibicuje. To z kolei motywuje ich do tego, by dzielić się na forum publicznym wspólnymi zdjęciami i opowiadać o swojej relacji.

Nie tak dawno nawet Roksana Węgiel przekazała smutną wieść nt. związku, wspominając trudne początki. Teraz wydaje się, że wszystko co złe, mają już za sobą i mogą w spokoju zająć się planowaniem wspólnej przyszłości. W mediach społecznościowych chętnie wyznają sobie miłość, pokazując rozczulające kadry. Tym razem Kevin opublikował coś nieco innego.

26-latek wrzucił na InstaStory czarno-białe zdjęcie Roxie, na którym ta uśmiecha się nieśmiało. Podpisał je krótko i wymownie:

Wstydzioch

Załączył też emotkę w kształcie serca, jednak nie zdradził, czym aż tak zawstydził Roksanę. Ta natomiast nie pozostała obojętna i szybko odpowiedziała ukochanemu. Jego relację udostępniła na swoim Instagramie i również dołączyła serduszko. Ależ oni się kochają!

