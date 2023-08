Tak Kevin Mglej rozpieszcza Roksanę Węgiel. Taki mężczyzna to skarb

Roksana Węgiel po raz kolejny wywołała kontrowersje swoim nowym zdjęciem. Tym razem gwiazda pozowała w niebieskiej kurtce z Zary i choć jej stylizacja przypadła do gustu fankom młodej artystki, to spore zamieszanie wywołał makijaż. Zdaniem niektórych internautów Roksana Węgiel wygląda bardziej na 35 lat, a nie na 17! Fani artystki bronią jej i piszą, że taka ocena jest dla nie krzywdząca. Roksana Węgiel wygląda zbyt dojrzale? Gwiazda ma 17 lat! Roksana Węgiel już jako nastolatka, która zwyciężyła w programie "The Voice Kids" zyskała ogromną sympatię widzów. W całej Polsce powstały jej fankluby, a mnóstwo nastolatek inspiruje się stylem młodej gwiazdy, który zmienia się na przestrzeni lat. W ostatnim czasie Roksana Węgiel decyduje się na coraz odważniejsze stylizacje , nie tylko te sceniczne, co wywołuje spore kontrowersje. Tym razem opublikowała na Instagramie zdjęcie w niebieskiej puchówce i perfekcyjnym makijażu. Z pozoru zwyczajne zdjęcie wywołało w sieci niemałe zamieszanie. Niektórzy obserwatorzy Roksany Węgiel piszą wprost, że na fotografii wygląda nie na 17, ale na 35 lat i pytają, czy chciała osiągnąć taki efekt? -Piękna ale za staro wyglądasz. Be yourself - 17 lat a wygląda na lat 35. O to chodziło? - nie poznałam 😍❤️ Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez ROXIE ⚡️ (@roxie_wegiel) Zobacz także: Roksana Węgiel pokazała, jak świętowała 17. urodziny. Trzy torty, masa kwiatów i piękne prezenty Do tej pory wokalistka, która niedawno...