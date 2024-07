Wydawało się, że po urodzeniu dziecka Anna Mucha szybko wróci do pracy i zostanie nowoczesną mamą. Nic bardziej mylnego! Gwiazda jest zachwycona córeczką, z którą chciałaby spędzać jak najwięcej czasu. Świeżo upieczona mama spełnia się w roli gospodyni domowej, o czym od jakiegoś czasu chwali się na swoim blogu.



Kilka tygodni temu, Mucha pokazała swoim fanom jak wygląda u niej pranie, tym razem z kolei, gwiazda zdradziła, jak spędziła sylwestra i co znalazło się w jej menu tego wieczoru (pisownia oryginalna).



- podobno 60 % Polaków będzie dziś obchodzić Sylwestra w domu. i ja do tych 60 % należę :)) z tej okazji zrobiłam ciasto marchewkowe to dla wielu z Was może być niespodzianka, ale tak! ja wiem gdzie jest kuchnia u mnie w domu! ;) - napisała Mucha.



Aktorka zamieściła nawet zdjęcie swojego wypieku, który udało się jej przygotować.

Czy to oznacza, że wkrótce na rynku ukaże się książka z poradami Anny Muchy jak być dobrą gospodynią.



