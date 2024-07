Wczoraj popołudniu odbyła się konferencja 3. edycji programu X Factor, podczas której zaprezentowali się wszyscy finaliści. Do pojedynku na głosy stanie finałowa 9 wybrana przez jurorów. W tym sezonie Tatianie Okupnik przypadła opieka nad zespołami - Girls On Fire, Aicha & Asteya oraz The Voices. Czesław Mozil zajął się "seniorami" czyli grupą osób, które ukończyły 25 lat, czyli Grzegorz Hyży, Wojciech Ezzat oraz Olga Barej. A Kuba Wojewódzki ponownie zaopiekował się najmłodszymi wokalistami - Mają Hyży, Klaudią Gawor i Filipem Mettlerem.

Uczestnicy prezentowali się świetnie, a jak wypadli sami jurorzy? Kuba Wojewódzki w delikatnie prześwitującym sweterku wyglądał dobrze, podobnie jak Czesław Mozil, który ekscentrycznie połączył niebieską marynarkę i czerwone skarpetki. Zaś Tatiana Okupnik wybrała na tę okazję klasyczny look z rurkami, cielistymi szpilkami i marynarką ozdobioną złotymi guzikami.

