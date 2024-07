Ekranizacja opowiadania Trumana Capote podbiła serca widzów na całym świecie. I choć "Śniadanie u Tiffany'ego" nakręcono 50 lat temu, temat tego filmu jest wciąż bardzo aktualny!

Jeśli ktoś z Was marzył, by zamieszkać jak Holly Golightly (Audrey Hepburn) ma teraz taką szansę! Słynna kamienica w której kręcono "Śniadanie u Tiffany'ego" jest na sprzedaż. Dom na East 71st Street ma kosztować 5,85 mln $.

Obecny właściciel, finansista Peter Bacanovic przenosi się do słonecznego Los Angeles.

Cena co prawda dość wygórowana, ale poczuć się choć raz jak słynna Audrey z pewnością jest bezcenne.

