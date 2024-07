Małżeństwo Moniki Richardson i Zbigniewa Zamachowskiego wzbudza ogromne emocje, głównie z uwagi na refleksje na temat ich związku, którymi chętnie dzieli się z prasą dziennikarka. Nie pomagają też bardziej niż napięte stosunki między Moniką a byłą żoną Zbyszka, Aleksandrą Justą. Przypomnijmy: Richardson ma sposób, aby uprzykrzyć życie byłej żonie Zamachowskiego. Nie ma litości

Ostatnio jednak wydawało się, że topór wojenny został zakopany, a przynajmniej na poziomie medialnym. Nic bardziej mylnego. W najnowszym wywiadzie, którego Richardson udzieliła serwisowi iwoman.pl, temat Justy ponownie jest na tapecie i dziennikarka znów nie szczędzi pod jej adresem gorzkich słów. Monika wprost sugeruje, że była żona Zamachowskiego intryguje przeciwko niej i używa do tego dzieci, nie chcąc "zostawić przeszłości w przeszłości".



Cieszę się, że moje dzieci wspaniale przyjęły nowego członka naszej rodziny, jakim jest Zbyszek i mają z nim świetny kontakt. Kontakty mojego męża z jego byłą żoną i dziećmi to już zupełnie inna historia. Myślę, że wciąż zbyt często w Polsce wersja o rozwodzie z klasą i dobrych kontaktach między byłymi małżonkami, to zwykłe kłamstwo. Pod płaszczykiem uśmiechów, jest wiele pretensji, wzajemnego żalu, zawiści. I - co najsmutniejsze - bardzo dużo grania dziećmi. To jest z pewnością najstraszniejsza rzecz. Takie podskórne intrygowanie, hipokryzja i nieumiejętność zostawienia przeszłości w przeszłości - oskarża Monika.