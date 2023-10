Choć zdarzało się, że w ciągu swojej kariery Monika Richardson zmieniała swoją fryzurę, to i tak finalnie wracała do ukochanego koloru, a jej metamorfozy nie były aż tak zaskakujące. Tym razem jednak dziennikarka zaszalała! Całkowicie odmieniła swój wygląd i zachwyciła internautów.

Monika Richardson od lat kojarzy się z blond uczesaniem. Dziennikarka była temu odcieniu wierna i to w nim czuła się najlepiej. Chociaż zdarzyło jej się przefarbować na ciemny kolor, zmiana nie przypadła jej wówczas do gustu. Kilka lat temu w wywiadzie dla "Twojego Imperium" mówiła:

"Z tej krótkiej metamorfozy wyciągnęłam wniosek, że... brunetkom jest w życiu trudniej. Nie wiem, jak to ująć, ale brunetki muszą być zrobione na tzw. tip-top, żeby w ogóle ktokolwiek je zauważył. Blondynce jest łatwiej zaistnieć, bo bardziej przyciąga wzrok. Pewnie dlatego mówi się, że mężczyźni wolą blondynki. To zabrzmi strasznie, ale ja w ciemnych włosach naprawdę zniknęłam w tłumie! Dlatego postanowiłam wrócić do blond włosów".