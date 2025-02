To skandynawska odpowiedź na „Hosue of Cards”. Intrygi nie pozwoliły mi odejść od ekranu

„Rząd” to jeden z najciekawszych dramatów politycznych, jakie możemy znaleźć w streamingu. Serial jest też wymieniany w zestawieniu najlepszych duńskich produkcji. Widzów czekają intrygi, walka o władzę, a także osobiste problemy bohaterów. W centrum akcji znajduje się Brigitte Nyborg, pierwsza kobieta na stanowisku premiera Danii. To pozycja dla fanów „House of Cards”.