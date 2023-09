Monika Richardson zamieściła bardzo osobisty wpis, w którym odniosła się do trudnych chwil w małżeństwie ze Zbigniewem Zamachowskim. Choć dziś ma już nowego partnera, to jednak nadal bardzo przeżywa to, co wydarzyło się w jej poprzednim związku.

Monika Richardson długo nie była singielką i po zaledwie dwóch miesiącach od rozstania ze Zbigniewem Zamachowskim , udało jej się znaleźć szczęście u boku biznesmena, Konrada Wojterkowskiego. Wygląda jednak na to, że pomimo nowej relacji, dziennikarka wciąż przeżywa to, co działo się w jej poprzednim związku. Gwiazda zamieściła poruszający wpis na Instagramie, w którym się do tego odniosła. Fani zostawili dziennikarce mnóstwo słów wsparcia. Zobacz także: Monika Richardson ma nowego partnera! Jej ukochany pochwalił się ich wspólnym zdjęciem Monika Richardson wspomina związek ze Zbigniewem Zamachowskim Monika Richardson i Zbigniew Zamachowski pobrali się w maju 2014 roku, ale jak już wiadomo, małżeństwo tej dwójki to już przeszłość - w marcu 2021 roku dowiedzieliśmy się o ich rozstaniu. Dziennikarka jednak bardzo szybko zdecydowała się wejść w nowy związek z Konradem Wojterkowskim. To bardzo świeże uczucie. Nic jeszcze nie umiem powiedzieć. Dopiero się poznajemy... Tak, serce zabiło mocniej. Ale nie chcę mówić więcej - mówiła Monika Richardson w rozmowie z "Super Expressem" na temat swojej nowej relacji. Para nie ukrywa swojego uczucia i od czasu do czasu dzieli się ze swoimi obserwatorami nowymi, wspólnymi zdjęciami. Ostatnio zakochani wybrali się na Costa Blanca, gdzie spędzili wspaniały czas. I właśnie od wspomnienia wspólnego wyjazdu z ukochanym, Monika Richardson zaczęła swój bardzo osobisty wpis. Miałam cudowne wakacje, przypomniałam sobie, jak pięknie jest na Costa Blanca i mam nadzieję, zachęciłam Waż również do opuszczenia czterech ścian w tym przedziwnym, okołopandemicznym czasie - zaczęła gwiazda. W dalszej części postu gwiazda zdecydowała się nawiązać do pytań i komentarzy od...