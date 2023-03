Monika Richardson przekazała niepokojące wieści: "Całkiem zdycham". W jakim jest stanie?

Monika Richardson znów ma wiele powodów do uśmiechu. U jej boku pojawił się nowy mężczyzna i para właśnie ogłosiła swój związek światu. Na instagramowym profilu nowego partnera gwiazdy, pojawił się długi wpis, z którego dowiadujemy się między innymi, jak poznali się zakochani. Kim zatem jest nowa miłość dziennikarki? Jak się okazało, to znany biznesmen! Sprawdźcie szczegóły! Zobacz także: Monika Zamachowska chce znów zostać mamą. Zdradziła, dlaczego nie chciała mieć dzieci ze Zbigniewem Zamachowskim! Monika Richardson znów jest zakochana Ostatnie tygodnie nie były łaskawe dla Moniki Richardson , a wszystko przez rozstanie ze Zbigniewem Zamachowskim , o którym dowiedzieliśmy się w marcu. Ich drogi rozeszły się po 7 latach małżeństwa. Dziennikarka wróciła do swojego nazwiska i rozpoczęła życie jako singielka. Jednak, jak się właśnie okazało, to już przeszłość, bo gwiazda ma już nowego partnera! Para postanowiła przestać się ukrywać i właśnie ogłosiła swój związek światu. Na instagramowym profilu nowej miłości gwiazdy, pojawił się długi post, z którego dowiadujemy się między innymi, jak zaczęła się ich wspólna droga. - To jest @MonikaRichardson , która przeprowadzała ze mną wywiad. Jakiś czas później, spotkaliśmy się ponownie. Tak nam się dobrze rozmawiało, że to nie była ostatnia nasza rozmowa, bo bardzo się polubiliśmy ... i lubimy do dzisiaj, a że oboje byliśmy sami, to postanowiliśmy pobyć nieco dłużej, niż tylko na wieczorne rozmowy. Jak długo los obdarzy nas radością wspólnego obcowania, nie wiemy. Wiemy jedno: życie jest za krótkie, żeby marnować je na bycie samotną matką czy ojcem, więc jesteśmy razem - czytamy we wpisie nowego partnera gwiazdy. Para zdecydowała się...