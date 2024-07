Monika Olejnik po raz kolejny zaskoczyła swoją stylizacją. Na pokaz najnowszej kolekcji wiosna/lato 2014 duetu modowego Paprocki&Brzozowski dziennikarka założyła skórzane, czerwone spodnie, które przykuwały uwagę wszystkich!

Monika Olejnik, która na imprezę przyszła w towarzystwie swojego partnera Tomasza Ziółkowskiego, postawiła na bardzo wyrazisty look. Dziennikarka uwielbia modę i nierzadko stawia na nietuzinkowe dodatki. Do czerwonych spodni z motocyklowymi wzmocnieniami na kolanach dobrała czarne botki, futrzaną kurtkę oraz... etolę w kolorze jaskrawej czerwieni! To chyba ulubione ubrania z garderoby Moniki Olejnik. Sprawdziliśmy - to nie pierwszy raz, gdy dziennikarka miała na sobie ekstrawaganckie spodnie i szal!

Nie dało się przejść obok niej obojętnie! Jak wam się podoba jej stylizacja?

Zobacz też: Zbigniew Boniek zakpił z płaszcza Grzegorza Krychowiaka. Odpowiedział mu piłkarz i... Monika Olejnik

Monika Olejnik w czerwonych spodniach na pokazie Paprocki&Brzozowski

Na premierze spektaklu "Mamma Mia" Monika Olejnik do skórzanych spodni dobrała prześwitującą bluzkę.

Na evencie wspierającym fundację Omeny Mensah Monika Olejnik zdecydował się zmienić wygląd spodni - rozsunęła suwaki.

Monika Olejnik na pokazie La Manii