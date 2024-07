Na charytatywnej imprezie „Ubieramy Vodę” pojawiło się wiele gwiazd. Wśród nich dostrzegliśmy Monikę Olejnik. Zresztą trudno było jej nie zauważyć! Dziennikarka wybrała bowiem seksownie rozpiętą czarną koszulę z ozdobną perłową broszką i efektowną spódnicę w kwietny wzór. Na ramiona zarzuciła zaś swój ulubiony płaszcz w kolorze koniakowym La Manii. Równie ciekawe były dodatki, które wybrała.

Monika Olejnik w butach marki Gianvito Rossi



Uwagę przykuwała jej torebka do ręki z kolorowymi aplikacjami i sznurowane botki na wysokiej szpilce. To model z kolekcji marki Gianvito Rossi, która zyskuje popularność wśród polskich gwiazd. Te zamszowe buty w pięknym hebanowym kolorze kosztowały aż… 3270 złotych. Naszym zdaniem ta stylizacja Moniki Olejnik to kolejny strzał w dziesiątkę!

Czy wy też tak uważacie? Podobają wam się jej dodatki? Zagłosujcie w naszej sondzie.

Monika Olejnik na imprezie „Ubieramy Vodę”

Jak wam się podoba jej torebka w kolorowe wzory?

Gwiazda w botkach Gianvito Rossi, cena 3270 zł

