Obecna już od ponad czterech dekad w mediach Monika Olejnik cieszy się szerokim gronem fanów, którzy doceniają nie tylko cięty język prowadzącej „Kropkę nad i”, ale także jej stylizacje. Bez względu na to, czy dziennikarka pojawia się w studiu, czy na ulicach Warszawy, zawsze zwraca na siebie uwagę strojem. Gwiazda znana jest z zamiłowania do torebek luksusowych marek i ekstrawagancji. Nic dziwnego, że paparazzi nie przepuszczają okazji, by sfotografować ją poza pracą, choćby podczas spacerów.

Monika Olejnik w drogiej puchówce i spodniach w panterkę

W grudniu ubiegłego roku Monika Olejnik błyszczała na festiwalu w Berlinie w imponującej sukni. Ale jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich dziennikarek umie zadać szyku także w deszczowy dzień na ulicy Warszawy. Prowadząca „Kropkę nad i” niedawno została uchwycona przez paparazzi na początku 2024 roku.

Tym razem Monika Olejnik spacerowała po mieście w puchowej kurtce za ponad pięć tysięcy złotych. Do niej redaktorka dobrała zamszowe botki na platformie. Największą uwagę zwracają jednak spodnie w panterkę. Gdy fotografowali ją paparazzi, dziennikarka rozmawiała przez telefon, następnie wsiadła do swojego BMW wartego ponad 300 tysięcy złotych i odjechała.

Przyzwyczajona do zainteresowania ze strony paparazzi Monika Olejnik nie przejmowała się za bardzo fotografującymi. Gwiazda polskiego dziennikarstwa z dużą naturalnością spacerowała ulicami Warszawy. Przed wejściem do swojego auta pozwoliła sobie nawet na uśmiech w kierunku obiektywu.

Jak wam się podoba ostatnia stylizacja prowadzącej „Kropkę nad i”? Przypominamy, że niedawno Monika Olejnik pokazała, jak ze stylem walczyć z zimą. Inspirujecie się garderobą dziennikarki?

