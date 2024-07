Beata Pawlikowski odchodzi z Radia Zet, a tym samym jej audycja "Świat według Blondynki" znika z anteny! Skąd taka decyzja? Jak napisała dziennikarka na swoim Facebooku, powodem jest niedogadanie się z kierownictwem stacji w sprawie zmian w jej programie!

Beata Pawlikowska prowadziła swoją audycję "Świat według Blondynki" w Radiu Zet od 1999 roku! W sierpniu 2004 program został zdjęty z anteny, ale w 2005 roku powrócił znów. Audycja Pawlikowskiej była nadawana ostatnio w każdą niedzielę od 10 do 14. Dlaczego Beata Pawlikowska odchodzi z Radia Zet? Na swoim Facebooku podróżniczka tłumaczy:

Dzisiaj poprowadziłam ostatnią audycję z tego cyklu. Radio ZET zaproponowało mi wprowadzenie zmian, na które nie chciałam się zgodzić. Próbowaliśmy osiągnąć kompromis, który zadowalałby obie strony, ale nie znaleźliśmy takiego kompromisu. W tej sytuacji było tylko jedno, uczciwe rozwiązanie: podziękować sobie wzajemnie za dotychczasową współpracę i ruszyć dalej swoją drogą. N ie wiem co będzie dalej, ale jestem dobrej myśli.Zmiany zawsze są dobre, bo uczą nowych umiejętności :) No i wiadomo, że życie zabiera coś tylko po to, żeby zrobić miejsce na coś nowego.Nie wiem czy jest dla mnie miejsce w radiu w Polsce, ale niezależnie od wszystkiego wiem, że BĘDZIE DOBRZE, bo uparcie, cierpliwie i z uśmiechem myślę pozytywnie i wierzę w Życie - napisała Beata Pawlikowska.

Fani Beaty są w szoku. Większość zgodnie twierdzi, że to bardzo zła decyzja Radia Zet. Większość z nich grozi nawet, że już więcej nie będzie słuchać słynnej Zetki:

Beznadzieja, najpierw Pan Weiss, potem roz*** poranek teraz niedziela. Nie wiem co proponowali ale cieszę sie , ze nie wszyscy są na sprzedaż . Good luck! - pisze jedna z fanek.

No to już posłuchałem radia zet. Bajo. Dziękuję było miło Panią słuchać. Pewnie dlatego ze nie namawiała Pani do wysyłania sms-ów w konkursie o kasę dla nich. Jedyne co robią i co potrafią żenada - dodaje kolejna.

Masakra!!! To, co w tym radiu było najlepsze, ma się zakończyć?! Pani audycje były po prostu fantastyczne! Nie wyobrażam sobie niedziel bez Pani wspaniałych opowieści i pięknej oprawy muzycznej. Nie mam już po co słuchać Radia Zet. - tłumaczy następna.