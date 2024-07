Ta urocza dziewczynka z burzą włosów na głowie to oczywiście Monika Mrozowska! Aktorka pierwsze szlify w show-biznesie rozpoczynała już we wczesnym dzieciństwie w słynnym zespole "Fasolki". Oprócz Moniki Mrozowskiej w tym kultowym zespole dziecięcym zaczynali również: Joanna Jabłczyńska, Aneta Zając i Izabella Miko. Dziś to wielkie gwiazdy!

Reklama

Monika Mrozowska - początki kariery

Monika od najmłodszych lat wykazywała talent wokalny, taneczny i świetnie czuła się przed kamerą. W przyszłości to zaowocowało rolą Majki Kawiatkowskiej w popularnym serialu telewizyjnym "Rodzina zastępcza". Dziś Monika Mrozowska kończy 36. lat i nadal jest popularną osobowością telewizyjną. Wzięła udział m.in. w programie "Jak oni śpiewają", "Celebirty Splash!" oraz niedawno w programie "Agent-Gwiazdy".

Zobacz także

Z okazji urodzin składamy Monice najlepsze życzenia!

Zobacz też: Monika Mrozowska o Michale Szpaku: "Ma większe jaja niż niejeden macho!".

Monika Mrozowska w dzieciństwie występowała w zespole "Fasolki". Pamiętacie?

ONS.pl

Aktorka od najmłodszych lat zdobywała doświadczenie przed kamerą. Opłaciło się!