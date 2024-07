Z "Agenta" odpadła Monika Mrozowska! Co za zaskoczenie! Przez wielu to właśnie ona była typowana na agenta. Teraz już wiemy, że nim nie jest.

Monika Mrozowska pożegnała się z programem. Zostało w nim już tylko pięcioro uczestników: Antek Królikowski, Tamara Gonzalez Perea, Dominika Tajner-Wiśniewska, Hubert Urbański i Joanna Jabłczyńska. Jedno jest pewne - wśród nich jest agent!

Kto nim jest? Jakie jeszcze emocje czekają na nas w kolejnych odcinkach "Agenta"?

Poniżej zapis naszej relacji na żywo!

22:25 - Kinga Rusin zaczyna sprawdzać testy. Dominika zostaje w programie. Drugi test należy do Moniki Mrozowskiej i to właśnie ona odpada z programu! W programie zostaje pięciu uczestników. Kto jest agentem?

22:17 - Uczestnicy siadają do cotygodniowego testu. Mają mętlik w głowie. Pytania do agenta pomogły im ustalić, kto jest agentem czy wręcz przeciwnie?

22:12 - Rozpoczyna się kolejne zadanie. Grupa otrzymuje informację, że każdy z nich indywidualnie spotka się z agentem w... kościele. Każdy z uczestników będzie miał okazję zadać agentowi po trzy pytania. Pierwsza do zadania podchodzi Joanna. Kolejny jest Antek. Uczestnikom bardzo podoba się mroczna atmosfera kościoła. Dominika uważa, że agent kłamie. Kolejny jest Hubert, który też ma wątpliwości. Monika jest bardzo przejęta zadaniem. Ostatnia swoje pytania zadaje agentowi Tamara. Blogerka dziękuje agentowi za słodkie kłamstwa.

22:07 - Antek nie dzieli się z grupą, czyją kopertę wybrał. Grupa dopytuje o szczegóły. Hubert podejrzewa, że Antek coś ukrywa.

A: Nie chcę zdradzać swoich informacji. H: Nie wiem, czy Tamara jest lepszą agentką czy lepszą osobą, typującą agenta, która nie widzi, że ma agenta w postaci Antka pod nosem.

22:05 - Antek ląduje na górze i znajduje koperty. Chwyta kopertę z imieniem osoby, którą typuje jako agenta. Czy podzieli się z grupą informacją, kto wybrał? Antek wraca do innych uczestników. W kopercie było 3 100 zł. Dużo czy mało?

M: Wydaje mi się, że to nie była najwyższa suma.

22:02 - Antek narzeka na przewagą kobiet w programie. Dziewczyny walczą o wykonanie zadania. Mało brakowało, ale udało się zmieścić w wyznaczonym czasie. Strzałka wskazuje najwyższy szczyt Smoczych Gór. Na szczycie czeka sześć kopert w imionami i pieniędzmi. Najwięcej pieniędzy jest w kopercie agenta. Dostać się można tam helikopterem. Na górę poleci skarbnik, Antek. Będzie mógł otworzyć jedną kopertę. Jeśli wybierze dobrze, zasili konto o sporą sumę! Grupa nie jest zadowolona z takiego obrotu sprawy. Nie ufają Antkowi. Nawet Tamara ma wobec niego pewne podejrzenia.

T: Antek też ma swoją ciemną stronę. A: Nie uważam samego siebie za człowieka godnego zaufania po tym programie. Nie jest mi głupio, bo każdy z tych, którzy odeszli, też kombinowali.

21:59 - Czwarty element zbiera Dominika. Antek znów wspomina, że żałuje, że Tomek opadł. Mówi, że w programie stali się prawdziwymi przyjaciółmi. Monika zbiera piąty, a Antek - szósty element. Na horyzoncie pojawia się helikopter. Grupa musi ułożyć puzzle. Ma na to określony czas - 3 minuty. Za każdą dodatkową minutę musi zapłacić 1 000 zł. Czym im się uda?

21:56 - Początek zadania. Kinga Rusin instruuje uczestników, jak należy zachowywać się, siedząc na koniu. Uczestnicy jadą po skarpie. Dominika jest przerażona. Hubert wspomina swój upadek z konia, który miał miejsce w dzieciństwie. Joanna jedzie jako pierwsza i zbiera pierwszy element. Monika nie może zapanować nad koniem. Pojawia się drugi element, Monika niestety nie jest w stanie po niego sięgnąć. Bierze go Tamara. Między dziewczynami dochodzi do małego spięcia. Trzeci element zabiera Monika.

21:55 - Grupa dojeżdża do Gór Smoczych, gdzie czeka ich kolejne zadanie. Konkurencja będzie związana z jazdą konną. Hubert wspomina, że kiedyś spadł z konia. Uczestnicy mają zbierać puzzle, nie zsiadając z konia. Tamara uważa, że grupa powinna się zmobilizować i na 100% podejść do zadania.

21:53 - Uczestnicy w czasie podróży autobusem, omawiają poprzednie zadanie. Antek jest w najgorszej sytuacji, bo nie wziął udział w zadaniu.

A: W tym programie nikomu nie można ufać. T: Zostawmy to. Czasem lepiej nie mówić nic.

21:50 - Po przerwie do rozgrywki staje Monika. Jednak nie jest przekonana, czy grupa szczerze jej pomoże. Również Monice udaje się wygrać zadanie. Dominika uważa, że Antek żałował swojej decyzji. Kinga proponuje, że za każdego jokera dołoży 1 000 zł do puli. Zachęca, by każdy z grupy oddał po jednym lub dwa jokery. Hubert i Dominika nie chcą rezygnować z jokerów. Kinga Rusin wycofuje ofertę. Grupa z niej nie skorzystała.

21:42 - Do zadania podchodzi Hubert i również z pomocą grupy, wygrywa. Kinga przypomina, że jeśli każdy będzie miał trzy jokery, to tak jakby nikt nie miał innego. Dominika również wygrywa zadanie.

21:39 - Grupa ustaliła strategię. Przy trzech jokerach uczestnicy mają podpowiadać, wykonując gesty przy twarzy. Grupa nie pomaga Tamarze, która jest w sojuszu z Antkiem. Tamarze, mimo braku pomocy innych uczestników, udało się wygrać zadanie. Następna do zadania podchodzi Joanna. Grupa pomaga Joasi, która również wygrywa zadanie.

21:36 - Wszyscy oprócz Antka rezygnują ze swoim jokerów. Antek nie będzie brał udziału w grze. Kinga Rusin przedstawia zasady gry. Uczestnicy muszą odgadywać, w której ręce prowadząca ma trzy jokery. Pierwsza w zadaniu bierze udział Tamara. Pozostała część grupy ustala strategię.

21:35 - Przed uczestnikami kolejny dzień. Kinga Rusin przekazuje tubę od Tomka, Antkowi Królikowskiemu. Na start nowego zadania każdy dostaje od Kingi jokera. Jest jednak pewien podstęp. Każdy może wygrać trzy jokery lub stracić jednego. Warunkiem do wzięcia udziału w grze jest oddanie jokera, którego ofiarowała uczestnikom Kinga. Jakiego wyboru dokonają uczestnicy?

21:32 - W puli uczestników jest 45 100 zł. Czy dziś uda im się powiększyć tę kwotę? Antek bardzo przeżył odejście Tomka z programu. Monika i Tamara uważają, że trochę przesadza.

21:30 - Zaczynamy! Wiadomo już, że dodatkowymi bohaterami dzisiejszego odcinka będą... konie!

Kto odpadnie w 9. odcinku "Agenta"? Tydzień temu z show pożegnał się kulturysta i trener Tomasz Oświeciński. W programie z tygodnia na tydzień pozostaje coraz mniej uczestników. Kto jest tytułowym agentem? Podejrzenia padają na wszystkich! Jedno jest pewne nowy odcinek programu "Agent" z udziałem gwiazd przyniesienie nowe emocje i zaskakujące zadania. Kto tym razem poradzi w nich sobie najlepiej? Który z sojuszy przetrwa, a który się rozpadnie? Zaczynamy relację na żywo! Bądźcie z nami punktualnie o 21:30!

W 8. odcinku z "Agenta" opadł Tomasz Oświeciński.

Gwiazdy na planie "Agenta". Kto odpadnie tym razem? Kto jest agentem?

