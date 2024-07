Monika Mrozowska skomplementowała Michała Szpaka! Wygrana wokalisty w preselekcjach na Eurowizji wzbudziła spore kontrowersje. Nie wszyscy przyjęli ten werdykt ze spokojem. Fani Margaret założyli petycję, żeby zmienić decyzję - niektórzy zarzucali mu nawet plagiat!

Monika Mrozowska, koleżanka Michała Szpaka z "Agenta", nie ma wątpliwości - wokalista jest prawdziwym macho!

Michał Szpak świetnie radzi sobie z krytyką. I ma ku temu powody - chwali się kolejnymi sukcesami, a jest ich naprawdę sporo - m.in. wysokie miejsce u bukmacherów! Monika Mrozowska tłumaczy zaś, że pomimo niepozornego wyglądu, Michał ma...

To niepozorny chłopak, a ma większe jaja niż niejeden macho! Jest inteligentny, dowcipny, empatyczny. Za granicą już dawno byłby gwiazdą, ale to, że wygląda i zachowuje się inaczej, jest wystarczającym powodem, by w Polsce wylewać na niego kubły pomyj - mówi Monika Mrozowska w rozmowie z magazynem"Party".