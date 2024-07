Dzisiaj był bardzo ważny dzień dla Moniki Kuszyńskiej. Polka reprezentuje nasz kraj w konkursie Eurowizji 2015. Nasza reporterka zapytała o rady dla artystki Edytę Górniak, która w 1994 roku odniosła ogromny sukces na tym festiwalu. Zobacz: Górniak odniosła ogromny sukces na Eurowizji. Teraz radzi Kuszyńskiej

Reklama

Występ wokalistki na wielkiej scenie w Wiedniu już za nami. Utwór "In the Name of Love" zachwycił publiczność. Kuszyńska dała z siebie wszystko i na scenie pokazała wielką klasę. Podczas jej wykonanie nie zabrakło wzruszeń i mnóstwa pozytywnych emocji. Nie da się ukryć, że Monika wyglądała przepięknie, co dodatkowo zrobiło świetny efekt wizualny.

Mamy szansę na wygraną?

Zobacz na Polki.pl: Wielki sukces Moniki Kuszyńskiej na Eurowizji

Reklama