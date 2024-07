Eurowizja zbliża się wielkimi krokami, a wszystkie sprawy dotyczące szczegółów konkursu wychodzą na światło dzienne. Ostatnio pojawiły się informacje, kto zasiądzie w polskim składzie jury. Niektóre wybory mogą zaskakiwać. Zobacz: Znamy skład polskiego jury na Eurowizję. Są w nim aż trzej byli reprezentanci

Monika Kuszyńska dzielnie przygotowuje się do swojego występu w Wiedniu, a przez ostatnie tygodnia singiel promowała za granicą. Problemem może się dla niej okazać nie tyle stres przed występem, co... scena. W internecie pojawiły się komentarze, jakoby nie była ona dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Skąd taki wniosek? Na zdjęciach wyraźnie widać... schody.

Co o tym sądzicie?

