Monika Jarosińska jak wiadomo jest znaną aktorką i piosenkarką, której jak na razie najgłośniejszym osiągnięciem jest bójka z Dodą. Producenci "Na językach" docenili kunszt aktorski celebrytki i zaprosili ją na fikcyjny casting do bollywoodzkiego filmu. Dla Moniki taka rola zapewne byłaby spełnieniem marzeń, dlatego na sfingowanych przesłuchaniach robiła co mogła - śpiewała, tańczyła, wzdychała do kamery.

Kiedy tylko okazało się "reżyser" nie jest zainteresowany angażem Jarosińskiej, ta odpowiedziała:

- Proszę powiedzieć panu, że w Polsce mam tak jakby status gwiazdy

Nigdy w to nie wątpiliśmy. Zobacz: "Jarosińska ma talent do zmyślania"

