Monika Bordka na ulicach Warszawy

Monika Brodka przyłapana przez fotoreporterów w Warszawie! Artystka nie była jednak zachwycona z obecnością paparazzi i starała się przed nimi uciec, by jak najszybciej schować się w samochodzie. Niepotrzebnie! Monika Brodka słynie ze świetnego stylu, więc również i tym razem wyglądała bardzo interesująco. Gwiazda miała na sobie spodnie typu boyfriend, do których dobrała pasiastą bluzkę, płaszcz utrzymany w trendzie oversize oraz buty na płaskim obcasie. Monice uroku dodały również kręcone włosy w delikatnym nieładzie. Look na piątkę! Niestety nie wiemy, dokąd tak bardzo spieszyła się piosenkarka. Jednak jedno jest pewne - Monika Brodka to z pewnością jedna z najbardziej stylowych polskich gwiazd. Zarówno nas cenie, jak i na co dzień wygląda rewelacyjnie! Zobaczcie zdjęcia!

