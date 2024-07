Monika Brodka bierze ślub! To duże zaskoczenie, bo do tej pory niewiele wiedzieliśmy o jej związku. Jej wybrankiem jest Krzysztof Garbaczewski, utalentowany reżyser teatralny, który został nagrodzony Paszportem Polityki. Para jest zakochana w sobie po uszy, dlatego zdecydowali się wziąć ślub! Jak podaje dziennik "Fakt" Monika Brodka i Krzysztof Garbaczewski chcą, aby uroczystość odbyła się w Stanach Zjednoczonych. Co więcej - ma to być ślub hipsterski, czyli piosenkarka i reżyser wystąpią w luźnych i swobodnych ubraniach:

Monika chce uniknąć sztampy. Myślała o oryginalnej uroczystości w jej ukochanych Stanach Zjednoczonych. Na luzie, najlepiej na łonie natury, w swobodnych ciuchach. Monika pochodzi z góralskiej rodziny i jej mama marzy o tradycyjnym ślubie, ale tu nie zapowiada się na kompromis. – zdradził znajomy artystki.

Kim jest Krzysztof Garbaczewski - partner Moniki Brodki?

Dekadę temu Monika Brodka związana była z Jankiem Wieczorkowskim, znanym z serialu "Klan". Obecnie zakochana jest w Krzysztofie Garbaczewskim, który jest człowiekiem wielu talentów. Partner wokalistki tworzy spektakle, komponuje muzykę i zajmuje się scenografią. Ukochany gwiazdy ma 33 lata i pochodzi z Białegostoku. W 2011 roku został odznaczony Paszportem Polityki za osiągnięcia zawodowe. Dla wszystkich fanów Moniki Brodki dużym zaskoczeniem jest fakt, że para zdecydowała się na ślub. Jak na razie nie są znane okoliczności, w jakich zakochani się poznali. Kibicujecie tej parze?

Monika Brodka bierze ślub!

Krzysztof Garbaczewski - partner Moniki Brodki

Krzysztof Garbaczewski jest reżyserem teatralnym