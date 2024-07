1 z 1

To w ich rękach będzie spoczywał los przyszych modelek. I to oni będą wyrokować, która ma szansę na światową karierę, a czyj występ to totalna porażka. Oto jury programu TVN „Top model. Zostań modelką” w składzie: modelka i aktorka Joanna Krupa, dziennikarka Karolina Korwin-Piotrowska, projektant Dawid Woliński i fotograf Marcin Tyszka.

Czy ta czwórka będzie wzbudzać tak ogromne emocje, jak jurorzy „You Can Dance” czy „Tańca z gwiazdami”, zobaczymy już niedługo. Ruszyły bowiem zdjęcia do programu. Jury gościnnie „wzmocni” top modelka Anja Rubik. Opiekunami i trenerami adeptek modelingu będą Magda Mielcarz i Michał Piróg. Będzie się działo!